World Cup scoreboard: SA vs PAK

Chennai, Oct 27 (PTI) Scoreboard of the World cup match between South Africa and Pakistan here on Friday.

South Africa Innings: Temba Bavuma c Saud Shakeel b Mohammad Wasim Jr 28 Quinton de Kock c Mohammad Wasim Jr b Shaheen Afridi 24 Rassie van der Dussen lbw b Usama Mir 21 Aiden Markram c Babar Azam b Usama Mir 91 Heinrich Klaasen c Usama Mir b Mohammad Wasim Jr 12 David Miller c Rizwan b Shaheen Afridi 29 Marco Jansen c Babar Azam b Haris Rauf 20 Gerald Coetzee c Rizwan b Shaheen Afridi 10 Keshav Maharaj not out 7 Lungi Ngidi c and b Haris Rauf 4 Tabraiz Shamsi not out 4 Extras:(B-1, LB-5, W-15) 21 Total: (5 wkts, Overs) Fall of Wickets: 34-1, 67-2, 121-3, 136-4, 206-5, 235-6, 250-7, 250-8, 260-9.

Bowler: Iftikhar Ahmed 3-0-23-0, Shaheen Afridi 10-0-45-3, Mohammad Nawaz 6.2-0-40-0, Haris Rauf 10-0-62-2, Mohammad Wasim Jr 10-1-50-2, Usama Mir 8-0-45-2. PTI ATK ATK