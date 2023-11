World Cup scoreboard: Semifinal; IND vs NZ

New Zealand Innings: Devon Conway c Rahul b Shami 13 Rachin Ravindra c Rahul b Shami 13 Kane Williamson c Suryakumar Yadav b Shami 69 Daryl Mitchell c Ravindra Jadeja b Shami 134 Tom Latham lbw b Shami 0 Glenn Phillips c Ravindra Jadeja b Bumrah 41 Mark Chapman c Ravindra Jadeja b Kuldeep Yadav 2 Mitchell Santner c Rohit b Siraj 9 Tim Southee c Rahul b Shami 9 Trent Boult not out 2 Lockie Ferguson c Rahul b Shami 6 Extras: (B-4, LB-5, W-19, NB-1) 29 Total: (10 wkts, 48.5 Overs) 327 Fall of Wickets: 30-1, 39-2, 220-3, 220-4, 295-5, 298-6, 306-7, 319-8, 321-9, 327-10.

Bowler: Jasprit Bumrah 10-1-64-1, Mohammed Siraj 9-0-78-1, Mohammed Shami 9.5-0-57-7, Ravindra Jadeja 10-0-63-0, Kuldeep Yadav 10-0-56-1. PTI ATK