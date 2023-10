World Cup Scoreboard: South Africa vs Sri Lanka

New Delhi, Oct 7 (PTI) Scorecard of the ICC World Cup match between South Africa and Sri Lanka here on Saturday.

Sri Lanka: Pathum Nissanka b Jansen 0 Kusal Perera b Jansen 0 Kusal Mendis c Klaasen b Rabada 76 Sadeera Samarawickrama c Jansen b Coetzee 23 Charith Asalanka c sun (Hendricks) b Ngidi 79 Dasun Shanaka b Maharaj 68 Dunith Wellalage c Klaasen b Coetzee 0 Kasun Rajitha c Markram b Coetzee 33 Matheesha Pathirana b Rabada 5 Dilshan Madushanka not out 4 Extras: 20 (lb-5, nb-1, w-14) Total: 326 all-out in 44.5 overs Fall of wickets: 1-1, 2-67, 3-109, 4-111, 5-150, 6-232, 7-233, 8-291, 9-322, 10-326 Bowling: Lungi Ngidi 8-1-49-1, Marco Jansen 10-0-92-2, Kagiso Rabada 7.5-0-50-2, Keshav Maharaj10-0-62-2, Gerald Coetzee 9-0-68-3. PTI DDV