World Cup scoreboard: Sri Lanka vs Bangladesh

New Delhi, Nov 6 (PTI) Scoreboard of the World Cup match between Sri Lanka and Bangladesh here on Monday.

Sri Lanka innings: Pathum Nissanka b Tanzim Hasan Sakib 41 Kusal Perera c Mushfiqur Rahim b Shoriful Islam 4 Kusal Mendis c Shoriful Islam b Shakib 19 Sadeera Samarawickrama c Mahmudullah b Shakib 41 Charith Asalanka c Litton Das b Tanzim Hasan Sakib 108 Angelo Mathews timed out 0 Dhananjaya de Silva st Mushfiqur Rahim b Mehidy Hasan Miraz 34 Maheesh Theekshana c (sub)Nasum Ahmed b Shoriful Islam 22 Dushmantha Chameera run out (Mushfiqur Rahim) 4 Kasun Rajitha c Litton Das b Tanzim Hasan Sakib 0 Dilshan Madushanka not out 0 Extras: (LB-2, W-4) 6 Total: (all out in 49.3 Overs) 279 Fall of wickets: 1-5, 2-66, 3-72, 4-135, 5-135, 6-213, 7-258, 8-278, 9-278, 10-279.

Bowling: Shoriful Islam 9.3-0-52-2, Taskin Ahmed 10-1-39-0, Tanzim Hasan Sakib 10-0-80-3, Shakib Al Hasan 10-0-57-2, Mehidy Hasan Miraz 10-0-49-1.