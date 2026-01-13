WPL: Mumbai Indians opt to bowl against Gujarat Giants

Navi Mumbai, Jan 13 (PTI) Mumbai Indians skipper Harmanpreet Kaur won the toss and opted to bowl against Gujarat Giants in their Women's Premier League match here on Tuesday.
Mumbai brought back Hayley Matthews in place of Nat Sciver-Brunt who is indisposed.
For Gujarat, Ayush Soni will make her debut in place of Anushka Sharma who is out with an injury.
Teams: Mumbai Indians: G Kamalini (wk), Hayley Matthews, Amelia Kerr, Harmanpreet Kaur (capt), Nicola Carey, Sajeevan Sajana, Amanjot Kaur, Poonam Khemnar, Shabnim Ismail, Sanskriti Gupta and Triveni Vasistha.
Gujarat Giants: Beth Mooney (wk), Sophie Devine, Ayushi Soni, Ashleigh Gardner (capt), Georgia Wareham, Bharti Fulmali, Kashvee Gautam, Kanika Ahuja, Tanuja Kanwar, Rajeshwari Gayakwad and Renuka Singh. PTI TAP AH AH