WPL: RCB opt to bowl against UP Warriorz

Navi Mumbai, Jan 12 (PTI) Royal Challengers Bengaluru skipper Smriti Mandhana won the toss and opted to bowl against UP Warriorz in their Women's Premier League match here on Monday.
RCB made one change to their playing XI, bringing in Gautami Naik in place of Prema Rawat, while UP Warriorz retained the same side from their last match.
Teams: UP Warriorz: Meg Lanning (capt), Kiran Navgire, Phoebe Litchfield, Harleen Deol, Shweta Sehrawat (wk), Deandra Dottin, Deepti Sharma, Sophie Ecclestone, Asha Sobhana, Shikha Pandey, Kranti Gaud.
Royal Challengers Bengaluru: Smriti Mandhana (capt), Grace Harris, D Hemalatha, Richa Ghosh (wk), Gautami Naik, Radha Yadav, Nadine de Klerk, Arundhati Reddy, Shreyanka Patil, Linsey Smith, Lauren Bell.