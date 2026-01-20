WPL SCOREBOARD: DC vs MI

Vadodara, Jan 20 (PTI) Scoreboard of the Women's Premier League match between Delhi Capitals and Mumbai Indians here on Tuesday.
Mumbai Indians: Sajeevan Sajana b Sharma 9 Hayley Matthews b Kapp 12 Nat Sciver-Brunt not out 65 Harmanpreet Kaur c Hamilton b Shree Charani 41 Nicola Carey c Rana b Shree Charani 12 Amanjot Kaur c Lee b Shree Charani 3 Sanskriti Gupta not out 10 Extras: (NB-1, W-1) 2 Total: 154/5 in 20 overs Fall of wickets: 1-21, 2-21, 3-99, 4-130, 5-134 Bowling: Marizanne Kapp 4-0-8-1, Lucy Hamilton 4-0-36-0, Nandani Sharma 4-0-36- 1, Shree Charani 4-0-33-3, Sneh Rana 3-0-27-0, Shafali Verma 1-0-14-0.