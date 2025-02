WPL Scoreboard: Delhi Capitals vs Mumbai Indians

Bengaluru, Feb 28 (PTI) Scoreboard of the Women's Premier League match between Delhi Capitals and Mumbai Indians here on Friday.

Mumbai Indians Women: Yastika Bhatia c Bryce b Pandey 11 Hayley Matthews c Shafali Verma b Sutherland 22 Nat Sciver-Brunt c&b Jonassen 18 Harmanpreet Kaur lbw b Jonassen 22 Amelia Kerr c Sutherland b Mani 17 Sajeevan Sajana c Lanning b Mani 5 Amanjot Kaur not out 17 G Kamalini b Jonassen 1 Sanskriti Gupta c Rodrigues b Mani 3 Jintimani Kalita run out (Bryce/Sutherland) 0 Extras: (B-1, LB-3, NB-1, W-2) 7 Total: (For 9 wickets in 20 overs) 123 Fall of wickets: 1-35 , 2-35, 3-73, 4-83, 5-100, 6-101, 7-104, 8-115, 9-123 Bowling: Marizanne Kapp 3-0-16-0, Shikha Pandey 4-1-16-1, Jess Jonassen 4-0-25-3, Annabel Sutherland 4-0-21-1, Titas Sadhu 2-0-24-0, Minnu Mani 3-0-17-3.

Delhi Capitals Women: Meg Lanning not out 60 Shafali Verma c Kerr b AB Kaur 43 Jemimah Rodrigues not out 15 Extras: (W-6) 6 Total: (For 1 wicket in 14.3 overs) 124 Fall of wickets: 1-85 Bowling: Shabnim Ismail 4-0-26-0, Nat Sciver-Brunt 2-0-27-0, Hayley Matthews 2-0-16-0, Amelia Kerr 2-0-20-0, Amanjot Kaur 2-0-12-1, Sanskriti Gupta 1.3-0-14-0, Jintimani Kalita 1-0-9-0. PTI SSC SSC SSC