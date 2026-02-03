WPL Scoreboard: Eliminator, GG vs DC

Vadodara, Feb 3 (PTI) Scoreboard of the Eliminator clash between Gujarat Giants and Delhi Capitals here on Tuesday: GG innings: Beth Mooney not out 62 Sophie Devine c Lee b Henry 6 Anushka Sharma c Henry b Nandini 16 Ashleigh Gardner c Rana b Nandini 0 Kanika Ahuja st Lee b Mani 6 Georgia Wareham c Wolvaardt b Henry 35 Bharti Fulmali c&b Henry 0 Kashvee Gautam run out (Jemimah/Nandani) 18 Tanuja Kanwar not out 0 Extras: 25 (lb-6, w-19) Total: 168/7 in 20 overs Fall of wickets: 1-9, 2-38, 3-38, 4-59, 5-120, 6-125, 7-164.

Bowling: Marizanne Kapp 4-0-32-0, Chinelle Henry 4-0-35-3, Nandani Sharma 4-0-44-2, Minnu Mani 4-0-23-1, Sneh Rana 1-0-3-0, Shree Charani 3-0-25-0. PTI MORE DDV