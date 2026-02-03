WPL Scoreboard : GG vs DC

New Update
Delhi Capitals Women Innings: Lizelle Lee lbw b Georgia Wareham 43 Shafali Verma b Georgia Wareham 31 Laura Wolvaardt not out 32 Jemimah Rodrigues c Sophie Devine b Rajeshwari Gayakwad 41 Marizanne Kapp not out 4 Extras: (B-8, LB-1, W-8, NB-1) 18 Total: (For 3 wkts, 15.4 Overs) 169 Fall of Wickets: 89-1, 92-2, 160-3.
Bowler: Renuka Singh Thakur 2-0-27-0, Kashvee Gautam 2-0-17-0, Rajeshwari Gayakwad 3-0-33-1, Sophie Devine 3-0-35-0, Georgia Wareham 3.4-0-28-2, Tanuja Kanwer 1-0-5-0, Ashleigh Gardner 1-0-15-0.