WPL Scoreboard : Gujarat Giants vs Delhi Capitals

Navi Mumbai, Jan 11 (PTI) Scoreboard of the WPL match between Gujarat Giants and Delhi Capitals here on Sunday. Gujarat Giants Women Innings: Beth Mooney c & b Shree Charani 19 Sophie Devine c Shree Charani b Nandani Sharma 95 Ashleigh Gardner c Laura Wolvaardt b Chinelle Henry 49 Georgia Wareham c Jemimah Rodrigues b Shree Charani 3 Anushka Sharma c Nandani Sharma b Shafali Verma 13 Bharti Fulmali c Laura Wolvaardt b Chinelle Henry 3 Kashvee Gautam c Chinelle Henry b Nandani Sharma 14 Kanika Ahuja st Lizelle Lee b Nandani Sharma 4 Tanuja Kanwar not out 1 Rajeshwari Gayakwad b Nandani Sharma 0 Renuka Singh Thakur b Nandani Sharma 0 Extras: (W-7, NB-1) 8 Total: (All out, 20 Overs) 209 Fall of Wickets: 94-1, 126-2, 129-3, 151-4, 165-5, 201-6, 208-7, 209-8, 209-9, 209-10.

Bowler: Marizanne Kapp 4-0-25-0, Chinelle Henry 4-0-43-2, Nandani Sharma 4-0-33-5, Sneh Rana 1-0-32-0, Shree Charani 4-0-42-2, Shafali Verma 2-0-21-1, Minnu Mani 1-0-13-0. (MORE) PTI ATK ATK