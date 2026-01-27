WPL Scoreboard: Gujarat Giants vs Delhi Capitals

Vadodara, Jan 27 (PTI) Scoreboard of the Women's Premier League match between Gujarat Giants and Delhi Capitals here on Tuesday.
Gujarat Giants: Beth Mooney c Rodrigues b Sharma 58 Sophie Devine b Kapp 13 Anushka Sharma c Mani b Shree Charani 39 Ashleigh Gardner c Rana b Mani 2 Georgia Wareham b Shree Charani 11 Bharti Fulmali b Henry 3 Kanika Ahuja lbw b Shree Charani 4 Kashvee Gautam b Shree Charani 2 Tanuja Kanwar c Shree Charani b Henry 21 Renuka Singh not out 3 Extras: (B-5, LB-6, W-7) 18 Total: (For 9 wkts, 20 overs) 174 Fall of wkts: 1-19, 2-73, 3-96, 4-128, 5-131, 6-135, 7-139, 8-151, 9-174.
Bowling: Marizanne Kapp 4-0-34-1, Chinelle Henry 4-0-38-2, Nandani Sharma 4-0-26-1, Shree Charani 4-0-31-4, Sneh Rana 1-0-11-0, Minnu Mani 3-0-23-1. PTI AM AM AM