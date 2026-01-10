WPL Scoreboard: Mumbai Indians vs Delhi Capitals

Navi Mumbai, Jan 10 (PTI) Scoreboard of the Women's Premier League match between Mumbai Indians and Delhi Capitals in Navi Mumbai on Saturday.
Mumbai Indians: Amelia Kerr c Lee b Henry 0 Gunalan Kamalini c Lee b Sharma 16 Nat Sciver-Brunt c Rodrigues b Shree Charani 70 Harmanpreet Kaur not out 74 Nicola Carey b Sharma 21 Sajeevan Sajana not out 5 Extras: (B-4, NB-2, W-3) 9 Total: (For 4 wkts, 20 overs) 195 Fall of wkts: 1-2, 2-51, 3-117, 4-170.
Bowling: Marizanne Kapp 4-0-27-0, Chinelle Henry 3-0-32-1, Shree Charani 4-0-45-1, Nandani Sharma 3-0-26-2, Sneh Rana 3-0-32-0, Minnu Mani 3-0-29-0. (More) PTI AM AM AM