WPL scoreboard: RCB vs DC

Vadodara, Jan 24 (PTI) Scoreboard of the Women’s Premier League match between Royal Challengers Bengaluru and Delhi Capitals here on Saturday.
RCB innings: Grace Harris c Wolvaardt b Kapp 9 Smriti Mandhana c Prasad b Mani 38 Georgia Voll b Kapp 11 Gautami Naik b Charani 3 Richa Ghosh c Wolvaardt b Mani 5 Radha Yadav st Lee b Mani 18 Nadine de Klerk c Jemimah b Henry 5 Arundhati Reddy lbw Nandani 2 Sayali Satghare b Nandani 3 Shreyanka Patil c Shafali b Nandani 7 Lauren Bell not out 1 Extras: 7 (lb- 2, nb-1, w-4) Total: 109 in 20 overs Fall of wickets: 1-36, 2-62, 3-67, 4-69, 5-78, 6-94, 7-97, 8-99, 9-108, 10-109.
Bowling: Chinelle Henry 4-0-22-0, Marizanne Kapp 4-0-17-2, Nandani Sharma 4-0-26-3, Shree Charani 4-0-14-1, Sneh Rana 1-0-10-0, Minnu Mani 3-0-18-2. PTI MORE DDV