WPL Scoreboard: RCB vs GG

Bengaluru, Feb 27 (PTI) Scoreboard of the WPL match between Royal Challengers Bangalore and Gujarat Giants here on Tuesday.

Advertisment

Gujarat Giants Innings: Harleen Deol run out (Molineux/Richa Ghosh) 22 Beth Mooney b Renuka Singh 8 Phoebe Litchfield st Richa Ghosh b Renuka Singh 5 Veda Krishnamurthy c Wareham b Molineux 9 Ashleigh Gardner c Smriti Mandhana b Wareham 7 Dayalan Hemalatha not out 31 Kathryn Bryce b Molineux 3 Sneh Rana st Richa Ghosh b Molineux 12 Tanuja Kanwar not out 4 Extras: (B-1, LB-1, W-4) Total: (7 wkts, 20 Overs) 107 Fall of Wickets: 11-1, 30-2, 45-3, 50-4, 70-5, 73-6, 98-7.

Bowler: Renuka Singh 4-0-14-2, S Devine 4-0-12-0, Shreyanka Patil 1-0-13-0, Ellyse Perry 1-0-8-0, Sophie Molineux 4-0-25-3, Asha Sobhana 3-0-13-0, Georgia Wareham 3-0-20-1.

Royal Challengers Bangalore Women Innings: Smriti Mandhana c and b Tanuja Kanwar 43 Sophie Devine c Meghna Singh b Gardner 6 Sabbhineni Meghana not out 36 Ellyse Perry not out 23 Extras: (B-1, LB-1) 2 Total: (2 wkts, 11 Ov) Fall of Wickets: 32-1, 72-2 Bowler: Lea Tahuhu 2-0-21-0, Kathryn Bryce 2-0-17-0, Meghna Singh 2-0-17-0, Ashleigh Gardner 3-0-15-1, Sneh Rana 1.3-0-18-0, Tanuja Kanwar 2-0-20-1. PTI ATK ATK