WPL Scoreboard: Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals

Bengaluru, Mar 1 (PTI) Scoreboard of the Women’s Premier League match between Royal Challengers Bengaluru and Delhi Capitals here on Saturday.

Royal Challengers Bengaluru innings: Smriti Mandhana c Lanning b Pandey 8 Danni Wyatt-Hodge c Bryce b Kapp 21 Ellyse Perry not out 60 Raghvi Bisht st Bryce b Charani 33 Richa Ghosh c Lanning b Charani 5 Kanika Ahuja c Shafali b Pandey 2 Georgia Wareham not out 12 Extras: 6 (b-2, lb-1, w-3) Total: 147/5 in 20 overs Fall of wickets: 1-9, 2-53, 3-119, 4-125, 5-128 Bowling: Marizanne Kapp 4-0-18-1, Shikha Pandey 4-0-24-2, Jess Jonassen 3-0-33-0, Annabel Sutherland 4-0-27-0, NS Charani 4-0-28-2, Minnu Mani 1-0-14-0.

Delhi Capitals innings: Meg Lanning c Perry b Renuka 2 Shafali Verma not out 80 Jess Jonassen not out 61 Extras: 8 (b-4, lb-1, w-3) Total: 151/1 in 15.3 overs Fall of wickets: 1-5 Bowling: Renuka Singh Thakur 4-1-28-1, Kim Garth 3-0-25-0, Ellyse Perry 2-0-24-0, Georgia Wareham 3-0-21-0, Sneh Rana 1.3-0-22-0, Ekta Bisht 1-0-15-0.