WPL: UP Warriorz opt to field against Mumbai Indians

Navi Mumbai, Jan 15 (PTI) UP Warriorz skipper Meg Lanning won the toss and opted to bowl against Mumbai Indians in their Women's Premier League match here on Thursday.
Nat Sciver-Brunt came in place of Hayley Matthews in the MI playing XI, while UPW remained unchanged.
Teams: Mumbai Indians: Gunalan Kamalini (w), Amelia Kerr, Nat Sciver-Brunt, Amanjot Kaur, Harmanpreet Kaur (c), Nicola Carey, Sajeevan Sajana, Sanskriti Gupta, Poonam Khemnar, Shabnim Ismail, Triveni Vasistha.
UP Warriorz: Kiran Navgire, Meg Lanning (c), Phoebe Litchfield, Harleen Deol, Shweta Sehrawat (w), Chloe Tryon, Deepti Sharma, Sophie Ecclestone, Asha Sobhana Joy, Shikha Pandey, Kranti Gaud. PTI AH AH UNG