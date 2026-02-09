Zimbabwe opt to field against Oman

New Update
Colombo, Feb 9 (PTI) Zimbabwe skipper Sikandar Raza won the toss and opted to field against Oman in their Group B T20 World Cup match here on Monday.
Teams: Zimbabwe: Brian Bennett, Tadiwanashe Marumani, Dion Myers, Brendan Taylor (wk), Sikandar Raza (capt), Ryan Burl, Tashinga Musekiwa, Brad Evans, Wellington Masakadza, Richard Ngarava, Blessing Muzarabani Oman: Jatinder Singh (capt), Aamir Kaleem, Hammad Mirza, Wasim Ali, Karan Sonavale, Jiten Ramanandi, Vinayak Shukla (wk), Sufyan Mehmood, Nadeem Khan, Shah Faisal, Shakeel Ahmed.