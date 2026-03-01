Zimbabwe win toss, opt to bat against South Africa

New Delhi, Mar 1 (PTI) Zimbabwe skipper Sikandar Raza won the toss and elected to bat against South Africa in their last Super Eights match here on Sunday.
For Zimbabwe, pacer Richard Ngarava will miss out with a lower back injury.
South Africa have made three changes, bringing in Kewna Maphaka, Anrich Nortje and George Linde.
Teams: Zimbabwe, Tadiwanashe Marumani (wk), Brian Bennett, Dion Myers, Sikandar Raza (c), Ryan Burl, Tony Munyonga, Clive Madande, Brad Evans, Wellington Masakadza, Graeme Cremer, Blessing Muzarabani.
South Africa: Aiden Markram (c), Quinton de Kock (wk), Ryan Rickelton, Dewald Brevis, David Miller, Tristan Stubbs, George Linde, Corbin Bosch, Anrich Nortje, Kwena Maphaka, Lungi Ngidi. PTI SSC SSC APS APS