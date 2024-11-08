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Sports

South Africa opt to bowl against India in 1st T20I

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NewsDrum Desk
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Suryakumar Yadav and Aiden Markram

Suryakumar Yadav and Aiden Markram

Durban: South Africa captain Aiden Markram won the toss and elected to field against India in the first T20 International here on Friday.

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Hosts South Africa have handed a debut to 21-year-old all-rounder Andile Simelane.

The two teams will play a four-match series.

Teams: India: Sanju Samson (wk), Abhishek Sharma, Suryakumar Yadav (capt), Tilak Varma, Hardik Pandya, Rinku Singh, Axar Patel, Arshdeep Singh, Ravi Bishnoi, Avesh Khan, Varun Chakravarthy.

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South Africa: Ryan Rickelton (wk), Aiden Markram, Tristan Stubbs, Heinrich Klaasen, David Miller, Partrick Kruger,Marco Jansen,Andile Simelane, Gerald Coetzee, Keshav Maharaj, Nqabayomzi Peter.

India vs south africa IND vs SA India vs South Africa T20I
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